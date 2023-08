Energia: Ue, riserve gas superano quota 90 per cento, Italia sopra media europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I livelli variano a seconda del Paese, dal 77 per cento in Lettonia a oltre il 99 per cento in Spagna, con la Francia che mostra un tasso dell'84 per cento, mentre l’Italia si attesta sopra la media: il 13 agosto è superata la quota 90 per cento, mentre secondo l’ultimo rilevamento il riempimento degli stoccaggi di gas nazionali è salito ora al 90,62 per cento. "L'Ue è ben preparata per l'inverno, questo contribuirà a stabilizzare ulteriormente i mercati (dell'energia) nei prossimi mesi", ha affermato la Commissario europea per l'Energia Kadri Simson commentando gli ultimi dati. "La Commissione continuerà a monitorare la situazione per garantire che i livelli di stoccaggio rimangano sufficientemente alti con l'avvicinarsi dell'inverno", ha affermato Simson. (Res)