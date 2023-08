Bosnia: Dodik firma decreto su promulgazione modifiche a legge che criminalizza la diffamazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) Milorad Dodik ha firmato il decreto sulla promulgazione delle modifiche alla legge che criminalizza la diffamazione, adottate dall'Assemblea della Repubblica Srpska nella seduta del 20 luglio. Lo riporta la stampa locale. Nel testo della legge si definisce diffamazione la dichiarazione malevola o non veritiera nei confronti di una persona, per la quale sono previste multe da mille a 3 mila euro. Multe più elevate sono previste nelle situazioni in cui la diffamazione venga presentata nei media, compresi i social network, o in un incontro pubblico. Questi provvedimenti sono stati adottati nonostante diversi mesi di avvertimenti da parte di giornalisti, attivisti e della comunità internazionale i quali ritengono la legge un "attacco alla libertà di espressione e un passo verso l'introduzione della censura in Bosnia Erzegovina". (Seb)