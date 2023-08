Ucraina: sindaco Melitopol, esplosione a Energodar in edificio dove russi torturano civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'esplosione è stata avvertita nella città occupata di Energodar, nella regione di Zaporizhzhia. E' quanto riferito dal sindaco ucraino di Melitopol Ivan Fedorov su Telegram, secondo cui l'incidente è avvenuto nell'edificio dove i russi avevano allestito una stanza per le torture. L'esplosione è avvenuta in un edificio in via Budivelnikiv 17. Secondo Fedorov, prima dell'invasione su vasta scala della Federazione Russa e dell'occupazione della città, in quell'edificio c'era una stazione di polizia. Ora i locali sono stati sequestrati dai servizi speciali russi. "Gli occupanti si lamentano del fatto che c'è stata un'esplosione nel condominio, ma la gente del posto sa molto bene chi 'vive' in via Budivelnykiv 17", ha aggiunto il sindaco, alludendo alla presenza in nello stabile di civili che verrebbero torturati dai russi. (Kiu)