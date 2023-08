Corea del Nord: Casa Bianca, Usa preoccupati da potenziale cooperazione con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono preoccupati da una potenziale cooperazione tra la Russia e la Corea del Nord per lo sviluppo di nuove tecnologie missilistiche. Lo ha dichiarato il consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, nel corso di un punto stampa a Camp David, dove oggi è in programma il vertice tra il presidente Joe Biden, l’omologo sudcoreano Yoon Suk-yeol e il premier giapponese Fumio Kishida. Sullivan ha fatto riferimento, in particolare, allo studio del Centro per gli studi strategici e internazionali (Csis) di Washington secondo cui l’ultimo missile balistico intercontinentale presentato dalla Corea del Nord, Hwasong-18, potrebbe essere il risultato di un’attività di collaborazione tecnica con la Russia. Pyongyang ha tuttavia negato di aver firmato alcun accordo di difesa con Mosca. (Was)