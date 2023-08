Zimbabwe: leader opposizione Chamisa, la mia candidatura è una "missione divina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di opposizione dello Zimbabwe Nelson Chamisa ha dichiarato che la sua candidatura alla presidenza risponde ad una “missione divina” per portare il Paese alla prosperità economica. “Sono stato chiamato a fare questo… la mia missione è finire il lavoro che non è stato realizzato da(ll'ex presidente Robert) Mugabe, (dal suo vice) Joshua Nkomo e (dall'ex premier) Morgan Tsvangirai. Quando avrò finito, dirò che ho sistemato il Paese”, ha detto il politico di 45 anni parlando ai suoi sostenitori a Gweru, nello Zimbabwe centrale. Pastore ed avvocato, Chamisa è il leader del primo partito di opposizione nazionale, la Coalizione dei cittadini per il cambiamento (Ccc). Alle elezioni del 23 agosto, sarà il principale sfidante del presidente uscente Emmerson Mnangagwa, rispetto al quale viene dato in base agli ultimi sondaggi in vantaggio con il 47,6 per cento delle preferenze contro il 38,7 per l’attuale capo dello Stato. Già candidato alla presidenza nel 2018, quell’anno Chamisa ha raccolto 2,2 milioni di voti e disconosciuto la vittoria di Mnangagwa, proclamato presidente con oltre 2,4 milioni di voti in un’elezione ritenuta truccata da Chamisa. Il voto del prossimo 23 agosto è stato raccontato dagli esperti e dallo stesso leader di opposizione come una sfida “tra Davide e Golia", dal momento che il partito di Mnangagwa, lo Zanu-Pf, ha vinto ad oggi tutte le elezioni dal 1980, data dell'indipendenza dello Zimbabwe dal Regno Unito. (Res)