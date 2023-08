Lavoro: Fim Cisl, donne guadagnano 15 per cento in meno rispetto a uomini in aziende metalmeccaniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce l’occupazione nelle aziende metalmeccaniche segno di una buona salute, anche se l’occupazione femminile cresce di meno, mentre quasi nella totalità delle aziende censite sono presenti strumenti di welfare e di conciliazione pur in forma ridotta ed essenziali per la quasi totalità delle lavoratrici e dei lavoratori. Relativamente ai differenziali salariali espressi dal valore dei superminimi professionali, le donne soffrono di un minore riconoscimento economico professionale e di un differenziale nel complesso ancora sensibile (-15 per cento), che si amplifica in modo insostenibile nelle aziende senza presenza sindacale, nelle Pmi e nelle aziende collocate nel Sud del Paese. È quanto emerge dal report Fim Cisl sulla parità di genere. Il 99 per cento degli occupati - sottolinea il report - hanno a disposizione strumenti di welfare. Buona è la copertura della contrattazione di secondo livello aziendale, che raggiunge l’81 per cento dei lavoratori delle aziende censite nel report della Fim Cisl sulla parità di genere che ha analizzato 701 aziende metalmeccaniche per un totale di 295.057 addetti. La presenza dell’occupazione femminile è del 20,9 per cento, pari a 61.664 lavoratrici occupate. L’occupazione a termine nella categoria rimane su valori non elevati, attorno al 4 per cento rispetto al totale dei lavoratori e la componente di genere rientra negli stessi parametri. Anche il ricorso al part time nel settore metalmeccanico è su livelli non elevati, arrivando a riguardare il 5,35 per cento del totale degli occupati. Tuttavia quasi tutto il lavoro a tempo parziale riguarda le donne, che costituiscono l’81,8 per cento dei lavoratori che vi ricorrono stabilmente. Inoltre il 20,44 per cento delle donne occupate nel metalmeccanico ricorrono al part time. (segue) (Rin)