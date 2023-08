Lavoro: Fim Cisl, donne guadagnano 15 per cento in meno rispetto a uomini in aziende metalmeccaniche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se guardiamo alle categorie professionali, le donne - aggiunge il report Fim Cisl - sono in media il 19,3 per cento del totale dei quadri e dirigenti occupati (che pesano il 12 per cento sul totale dell’occupazione), il 27,4 per cento del totale degli impiegati (che pesano il 39 per cento) e il 16,5 per cento del totale degli operai (che valgono il 49 per cento del totale degli occupati) a conferma che la presenza femminile è più bassa nelle attività produttive e direttamente manifatturiere, mentre rimane nella media generale per le figure direttive. Per quanto riguarda l’utilizzo e la diffusione dei diversi istituti di welfare la graduatoria vede l’87,9 per cento dei lavoratori avere a disposizione sistemi di flessibilità oraria, l’80,3 per cento lavorare in aziende che hanno adottato lo smartworking per le attività remotizzabili, il 65,4 per cento avere a disposizione il sistema della banca ore, il 62,7 per cento avere a disposizione congedi o permessi aggiuntivi a quelli del ccnl, il 39,6 per cento avere agevolazioni per casi di trasferimento di sede, il 34.7 per cento avere agevolazioni per il sostegno ad attività extrascolastiche dei figli, il 29,8 per cento avere contributi o convenzioni per accesso a asili nido o scuole materne per i figli, il 26,2 per cento avere servizi ulteriori di supporto alla genitorialità, l’8,9 per cento avere un contributo per la nascita del figlio. Per il segretario generale della Fim Cisl, Roberto Benaglia, “è indispensabile porre la questione della piena parità salariale come priorità nel sistema di relazioni sindacali, se vogliamo evitare che l’occupazione femminile resti nel settore metalmeccanico confinata ad alcune mansioni e non venga considerata e valorizzata in pieno. Con il prossimo rinnovo del Ccnl dei metalmeccanici tutti dobbiamo essere impegnati per realizzare una parità effettiva che promuova il lavoro femminile e negoziare soluzioni che possano rendere attrattivo e sostenibile per le donne il lavoro nella nostra categoria. Abbiamo bisogno di più donne specializzate a tutti i livelli nel mondo metalmeccanico se vogliamo continuare a crescere e a colmare il gap di competenze che oggi esiste”. (Rin)