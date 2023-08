Serbia: sette persone arrestate per traffico di auto rubate da Paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del ministero dell'Interno della Serbia hanno arrestato sette persone nel territorio della città di Kraljevo e Loznica sospettate dei reati di associazione a delinquere, frode, riciclaggio, falsità e occultamento di documenti. Lo riporta la stampa di Belgrado, secondo cui gli arrestati sono accusati di aver portato in Serbia dei veicoli rubati sul territorio dei Paesi dell'Ue, di averli riparati in garage e officine del Paese per poi rivenderli e realizzare così un profitto multimilionario. Nell'azione della polizia sono state sequestrate auto, camper e furgoni di lusso e durante la perquisizione degli appartamenti e delle officine sono state trovate e sequestrate anche diverse decine di migliaia di euro, ingenti somme di dinari serbi, armi e munizioni illegali e una grande quantità di ricambi per auto. (Seb)