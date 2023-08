Milano: Rocca (Fd'I), su gestione vede chiediamo a Comune meno sloga e più concretezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al di là della tempesta straordinaria che la mattina del 25 luglio ha colpito tutta Milano facendo cadere migliaia di alberi e provocando danni significativi, in città manca una costante manutenzione del verde, una cura degli alberi e una regolare pulizia di tombini e bocche di lupo. Alla Giunta Sala chiediamo meno azioni e slogan ecologisti e più concretezza; l'ultimo esempio riguarda la gestione dell'erba nelle aree verdi, lasciata crescere, a detta dell'Assessore al Verde del Comune di Milano, per "tutelare l'ecosistema e la biodiversità". Lo afferma in una nota Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d'Italia in merito all'iniziativa del Comune di Milano che cerca volontari per pulire i parchi della città. "Ci aspettiamo un miglioramento della tutela del Verde pubblico in città che non può più essere gestito con approccio ideologico", conclude.(Com)