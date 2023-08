Nigeria: poveri, governo stanzia 6,5 milioni di dollari per ogni Stato della federazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha approvato l'esborso di 5 miliardi di naira (6,5 milioni di dollari) a ciascuno dei 36 Stati del paese e alla capitale federale per l'approvvigionamento di generi alimentari per i poveri. Lo ha detto ai media locali il governatore dello Stato nord-occidentale del Borno, Babagana Zulum, a margine della riunione del Consiglio economico nazionale tenuta oggi sul tema nella villa presidenziale di Abuja. La mossa arriva nel quadro delle misure palliative approvate per affrontare l'aumento del costo del cibo e dei prezzi di altre materie prime, dovute in parte alla revoca dei sussidi governativi sul carburante. Dopo la loro sospensione, decisa a maggio all'inizio del mandato del presidente Bola Tinubu, i prezzi del carburante sono aumentati di oltre il 200 per cento. Il mese scorso il governo ha annunciato diverse misure economiche volte a migliorare la sicurezza alimentare, sostenere le piccole imprese, rafforzare la produzione e ridurre i costi di trasporto in tutto il Paese. Secondo le autorità, la rimozione dei sussidi ha permesso al governo di risparmiare più di 1,2 miliardi di dollari. (Res)