Ucraina: Casa Bianca, fiducia nelle capacità e nel coraggio delle forze di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno fiducia nelle capacità e, in particolare, nel coraggio dei combattenti ucraini impegnati sul fronte di battaglia. Lo ha dichiarato il consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, durante un punto stampa a Camp David, dove è in programma il vertice trilaterale tra il presidente Joe Biden, l’omologo sudcoreano Yoon Suk-yeol e il premier giapponese Fumio Kishida. Chiamato a commentare un articolo del quotidiano “Washington Post” secondo cui la controffensiva di Kiev non sarebbe in grado di conseguire i propri obiettivi strategici entro quest’anno, Sullivan si è limitato a dire che Washington sta facendo “tutto il possibile per sostenere l’Ucraina” e le sue operazioni sul terreno. Sullivan è stato interpellato anche sulla questione del trasferimento dei caccia F-16 alle forze ucraine. “Le attività di addestramento – ha detto – saranno seguite dalla fornitura (degli F-16). Stiamo lavorando con il Congresso e con i nostri alleati. Questa settimana abbiamo sottolineato, evidenziato e messo un punto esclamativo (a questo impegno)”. (Was)