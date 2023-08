Afghanistan: Oms, un totale di 28,8 milioni di persone necessita di aiuti umanitari urgenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di intervento umanitario per il 2023 dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Afghanistan ha rivelato che un totale di 28,8 milioni di persone necessita di urgenti aiuti umanitari, 10,4 milioni in più rispetto all'agosto 2021, quando i talebani hanno preso il potere nel Paese. Lo ha reso noto l'Oms in un comunicato stampa, specificando che, dopo decenni di instabilità aggravata da gravi periodi di siccità e calamità naturali, l'Afghanistan sta attualmente affrontando una lunga crisi umanitaria con milioni di persone che vivono senza accesso adeguato a cure mediche e alimenti, a rischio di malnutrizione ed epidemie. L'Oms avverte sull'importanza "cruciale" di aumentare gli investimenti per potenziare i servizi del sistema sanitario "sottofinanziato" dell'Afghanistan, in particolare nelle aree con accesso limitato dove le risorse sanitarie sono fortemente carenti. Per far fronte all'emergenza, 14 milioni di persone, tra cui 7,5 milioni di bambini e 3,1 milioni di donne, ricevono attualmente cure mediche, di cui 8,4 milioni sono stati assistiti nei primi sei mesi del 2023. Nonostante gli sforzi, senza adeguati finanziamenti, 8 milioni di afgani perderanno accesso all'assistenza sanitaria essenziale e 450 mila pazienti rischiano l'accesso a servizi di cura dei traumi. Inoltre, secondo quanto rivelato nel comunicato, circa 1,6 milioni di persone con problemi mentali avranno scarsa assistenza. (segue) (Com)