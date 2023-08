Afghanistan: Oms, un totale di 28,8 milioni di persone necessita di aiuti umanitari urgenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lanciato un appello dichiarando che "la mancanza di risorse mette a rischio numerose vite in Afghanistan, colpendo principalmente donne e bambini". Inoltre, Tedros ha chiesto ai donatori "generose donazioni per sostenere il lavoro salvavita dell'organizzazione". Il direttore della regione del Mediterraneo orientale presso l'Oms, Ahmed al Mandhari, ha invece sollecitato la comunità internazionale a unirsi all'Organizzazione al fine di "affrontare la crisi sanitaria nel Paese", e sottolineando le "gravi conseguenze dell'inazione sulla salute del popolo afgano". Il rappresentante dell'Oms in Afghanistan, Luo Dapeng, ha espresso preoccupazione per il sottofinanziamento del sistema sanitario e ha chiesto "un'azione immediata". Nel secondo semestre del 2023, l'Oms proseguirà la collaborazione con i suoi partner per affrontare situazioni di emergenza in ambito sanitario. Nonostante ciò persiste la necessità di realizzare gli obiettivi strategici dell'Oms: proteggere quotidianamente le persone, raggiungere tutti ovunque, dare priorità a madri e bambini, guidare il settore sanitario attraverso la coordinazione dei partner e favorire impatti positivi nella fornitura di servizi efficaci in Afghanistan. (Com)