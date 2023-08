Arabia Saudita-Iran: incontro tra principe ereditario bin Salman e ministro Esteri Amirabdollahian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seconda giornata del suo tour diplomatico in Arabia Saudita, il ministro degli Esteri della Repubblica islamica dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, accompagnato da una delegazione, ha incontrato a Gedda il principe ereditario, Mohammed bin Salman. Lo si apprende dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya” e dalle agenzie di stampa iraniana “Irna” e saudita “Spa”. Durante l’incontro, durato 90 minuti, Amirabdollahian e bin Salman hanno anzitutto passato in rassegna le relazioni tra i due Paesi, dopo il loro ripristino lo scorso 10 marzo, con l’accordo di Pechino, mettendo in luce le future opportunità di cooperazione. I due, inoltre, hanno affrontato le principali questioni regionali e internazionali di interesse comune. “Con la volontà dei governi dei due Paesi, è stato dato risalto alle relazioni bilaterali in tutti i campi. Abbiamo concordato sul principio di ‘sicurezza e sviluppo per tutti’ nella regione”, ha scritto Amirabdollahian in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X (precedentemente nota come Twitter). Il principio “sicurezza e sviluppo per tutti”, del resto, era stato uno dei cardini dell’accordo del 10 febbraio, mediato dalla Cina, che ne fa uno dei baluardi della sua politica estera, come dimostra la strategia sottesa all’iniziativa delle “nuove vie della seta” (Bri, Belt and Road Initiative). Il capo della diplomazia iraniana, infatti, ha definito quello di oggi come “un dialogo franco, trasparente, fruttuoso e costruttivo basato sulla politica di vicinato”. “L’Iran e l’Arabia Saudita possono produrre più crescita e prosperità per la regione, sviluppando una cooperazione a tutto campo nei settori politico, economico, commerciale, della mobilità, della scienza, della tecnologia e della cultura”, ha spiegato Amirabdollahian, aggiungendo che “la via per il successo della regione è rafforzare il dialogo e la cooperazione e intensificare il partenariato orientato allo sviluppo”. Quanto al ruolo regionale dell’Arabia Saudita, il capo della diplomazia iraniana ha ribadito che la questione palestinese è uno dei temi centrali del mondo islamico, definendo Israele come “una minaccia per tutti”. “Per l’Arabia Saudita le relazioni con l’iran sono strategiche e Riad ha una forte determinazione in tal senso”, ha dichiarato, da parte sua, Mohammed bin Salman. Il principe ereditario, quindi, riferendosi alla visita, prevista a breve, del presidente iraniano, Ebrahim Raisi, in Arabia Saudita, ha dichiarato che “l’lincontro tra capi di Stato dei due Paesi sarà molto importante”. All’incontro, inoltre, era presente il ministro degli esteri saudita, Faisal bin Farhan. (Res)