© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Slovacchia è cresciuto dal 5,12 per cento di giugno al 5,22 per cento di luglio. Lo ha reso noto l’Ufficio per il lavoro, gli affari sociali e la famiglia (Upsvr). Il numero delle persone in cerca di un impiego è cresciuto a 174.225 unità a luglio. (Vap)