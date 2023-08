Austria- Germania: Scholz, approfondire cooperazione su gas e idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Austria sono vicini, amici e partner. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, che a Salisburgo ha incontrato l’omologo austriaco, Karl Nehammer. “Vogliamo approfondire la nostra cooperazione bilaterale e far avanzare il corridoio attraverso il quale garantiremo l’approvvigionamento di gas e idrogeno dal sud. Grazie a Karl Nehammer per la calorosa accoglienza”, ha scritto Scholz in un messaggio su X (ex Twitter). (Geb)