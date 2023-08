Niger: presidente Guinea-Bissau, nostro capo di Stato maggiore presente all'incontro Cedeao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore della Guinea-Bissau era presente all'incontro della Comunità dei Paesi dell'Africa occidentale (Cedeao) tenuto ieri ad Accra per decidere dell'intervento armato in Niger, diversamente da quanto insinuato da un giornalista dell'emittente francese "France24". Lo ha scritto sul social "X" (ex Twitter) il presidente guineano, Umaro Sissoco Embalò, "smentendo formalmente" il resoconto pubblicato ieri dal corrispondente di France24 in Ghana, François Hume Ferkatadi. Durante l'incontro dei capi di Stato maggiore convocato per decidere dell'intervento armato in Niger, il giornalista aveva pubblicato sul social un'immagine delle postazioni vuote di Capo Verde e della Guinea-Bissau. "Smentisco formalmente i commenti fatti oggi (ieri) dal corrispondente di France 24 in Ghana, Francois Hume Ferkatadi, sulla Guinea-Bissau. Assicuro che il mio Paese è in totale accordo con le decisioni della Cedeao prese alla riunione dei capi di Stato maggiore. In questa riunione, la Guinea-Bissau era rappresentata dal (suo) capo di Stato maggiore dell'esercito", si legge nel tweet. (segue) (Res)