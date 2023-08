Niger: presidente Guinea-Bissau, nostro capo di Stato maggiore presente all'incontro Cedeao (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dell'incontro di ieri, il commissario della Cedeao per la pace e la sicurezza Abdel-Fatau Musah ha dichiarato ai media che la Comunità dei Paesi dell’Africa occidentale (Cedeao) “è pronta” ad intervenire militarmente in Niger per reinsediare il presidente deposto Mohamed Bazoum e che il blocco può contare sugli eserciti di “tutti i suoi membri”, fatta eccezione per quello di Capo Verde e dei governi golpisti di Mali, Burkina Faso e Guinea, Paesi sospesi dall’organizzazione e le cui giunte hanno espresso sostegno al generale Omar Thiani, nuovo “uomo forte” del Niger. L’opzione militare rimane subordinata all’eventuale insuccesso delle mediazioni diplomatiche in corso, ha tenuto a precisare Musah, ma di fatto la riunione di due giorni aperta giovedì 17 agosto in Ghana conferma la posizione espressa dal blocco in occasione del vertice del 10 agosto, tenuto ad Abuja, in Nigeria. In quell’occasione i leader dei Paesi Cedeao hanno deciso di attivare una Forza d’intervento rapido, da dispiegare in caso di fallimento delle operazioni diplomatiche in corso. Nel suo intervento Musah ha accusato la giunta nigerina di “giocare al gatto col topo” con la Cedeao, rifiutandosi di incontrarne gli inviati e cercando giustificazioni per la loro azione di forza. Dalla data del golpe, Bazoum è tenuto agli arresti domiciliari a Niamey con la moglie e il figlio, e dallo scadere della deadline del 6 agosto concessa dalla Cedeao ai golpisti non ci sono stati sviluppi positivi. Secondo fonti Ue, le condizioni di detenzione del presidente starebbero peggiorando. (Res)