Difesa: Vannccci, libertà parola garantita da Costituzione, combatto pensiero unico

- “La libertà di opinione e le idee si devono confrontare sul piano delle argomentazioni e non della gogna mediatica. La libertà di parola è garantita falla Costituzione”. Lo afferma il generale Roberto Vannacci, ex comandante dell'Istituto Geografico Militare, intervenendo a “Diario del giorno” su Rete4. Nel libro che ha scatenato le polemiche sul generale, lo stesso ricorda che “non parlo di servizio, non faccio propaganda politica e non propongo informazioni riservate. Tratto di questioni di pubblico dominio, esprimendo dei pareri che possono anche essere non condivisi. Quello che combatto è il pensiero unico”, aggiunge. (Rin)