Roma: tre feriti in incidente sulla Cassia, strada chiusa in direzione della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone ferite è il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla strada statale 2 “Cassia”. Inoltre, per permettere i soccorsi e i rilievi da parte degli agenti della polizia Roma Capitale, la strada è chiusa al traffico in direzione Roma. L'incidente che ha coinvolto tre macchine è avvenuto nel territorio di confine tra il comune di Roma e Cesano. Le auto che viaggiano in direzione Roma trovano l'uscita obbligatoria a Cesano. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. (Rer)