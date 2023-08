Ucraina: "The Telegraph", scomparso cittadino britannico, aveva combattuto con forze Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniel Burke, un ex paracadutista britannico che ha combattuto al fianco delle forze di Kiev nel conflitto in corso in Ucraina e in seguito ha lavorato come soccorritore in prima linea, risulta scomparso. Lo riporta il quotidiano britannico “The Telegraph”. Secondo la pubblicazione, il 36enne originario di Manchester ha prestato servizio nel reggimento paracadutisti dell'esercito britannico, anche in Afghanistan. Dopo aver lavorato come muratore, Burke si è recato in Siria per combattere al fianco delle Unità di protezione popolare curde (Ypg) contro lo Stato islamico. Al suo ritorno in patria, Burke è stato accusato di aver assistito l'Ypg nella pianificazione di attacchi terroristici contro la Turchia e ha trascorso sette mesi in custodia, di conseguenza il caso è stato archiviato. Nel 2022 Burke è giunto in Ucraina per combattere al fianco delle forze di Kiev ma, successivamente, ha interrotto tale attività per aiutare nelle procedure di evacuazione dalla zona del fronte. Burke viveva in un appartamento nella città di Zaporozhzhia ma non si hanno sue notizie da circa una settimana. La polizia ucraina sta indagando, mentre il ministro degli Esteri britannico è in contatto con la sua famiglia. "Da allora, delle persone sono entrate nel suo appartamento e tutte le sue cose sono lì: un laptop e tutto il resto. Sulla base di ciò, riteniamo che forse potrebbe essere scomparso nella stessa città di Zaporozhzhia, e non in prima linea", ha detto un amico di Burke al quotidiano britannico. (Rel)