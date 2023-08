Speciale infrastrutture: Sardegna, settore biciclette in crescita nell'Isola, presenti 82 imprese con oltre 200 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Daniele Serra, segretario regionale di Confartigianato Imprese Sardegna, “siamo sulla buona strada anche se c’è ancora tanto da fare – commenta D – i dati dimostrano che i margini di miglioramento, per la realizzazione di infrastrutture e per la nascita di nuove imprese, sono ampi. Da alcuni anni a questa parte notiamo, con favore che, sia la Regione che i Comuni, hanno deciso di investire sulla mobilità sostenibile. Questo è un importante segnale di attenzione verso tutto il settore”. Per Confartigianato Sardegna, incrementare gli investimenti in questo settore ha numerosi impatti, significa far crescere il turismo ma anche sostenere il settore delle costruzioni stradali, l’artigianato della produzione e riparazione di biciclette, oltre che il commercio. Ogni cicloturista, infatti, spende 130 euro al giorno rispetto ai 70 di uno che si reca al mare. Inoltre per realizzare un chilometro di pista occorrono circa 200mila euro. Guardando alla rete ciclabile della Sardegna, nel suo complesso (2.700 km, 52 itinerari da Nord a Sud dell’Isola), per la realizzazione dell’infrastruttura sono oggi disponibili numerose linee di finanziamento per un importo complessivo consistenti, soprattutto dal PNRR, per la ciclovia regionale e per la mobilità ciclistica urbana. “Puntando su questo tipo di mobilità – continua la presidente - offriremo spazio per una nuova immagine del nostro turismo e si darà lavoro alle moltissime piccole e medie aziende del nostro territorio”. (Rsc)