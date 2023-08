Speciale infrastrutture: Algeria-Cina, ministro Finanze e ambasciatore Li discutono cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro algerino delle Finanze e l’ambasciatore cinese hanno prestato particolare attenzione anche al finanziamento di grandi progetti cinesi strategici nel Paese nordafricano, come lo sfruttamento della miniera di ferro di Gara Djebilet, il Progetto integrato sui fosfati, il centro portuale e gli investimenti ferroviari. Inoltre, Faid ha espresso il desiderio di un coinvolgimento "più deciso" delle imprese cinesi nel mercato algerino, in particolare attraverso gli investimenti. Da parte sua, secondo quanto riferito dal ministero algerino, l'ambasciatore cinese "ha espresso la sua soddisfazione per la qualità delle relazioni tra i due Paesi, ribadendo il costante impegno della Cina a sviluppare ulteriormente la cooperazione algerino-cinese, anche nei settori bancario, delle infrastrutture e della digitalizzazione". Infine, le due parti hanno concordato di proseguire il dialogo e gli scambi su questioni di interesse reciproco, al fine di realizzare un “partenariato reciprocamente vantaggioso”. (Ala)