Roma: bimbo morto a Palombara Sabina, nuovo sopralluogo, vittima non doveva essere in vasca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento delle operazioni di svuotamento nessuno doveva essere presente nella vasca; men che mai un bambino. Secondo quanto si apprende, gli altoparlanti della struttura avrebbero chiesto ai bagnanti di uscire dall’acqua; la vittima, quindi, è rimasta in acqua senza che nessuno si accertasse che tutti fossero usciti, oppure è rientrata dopo i controlli. Tutto quanto gli investigatori raccoglieranno in queste fasi dell’indagine sarà contenuta nell’informativa che verrà inviata in Procura a Tivoli permettendo alla magistratura inquirente di individuare eventuali responsabilità. (Rer)