Ucraina: avviata destituzione commissario militare regione di Cherkasy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata la procedura per la destituzione del commissario militare della regione di Cherkasy, una posizione ricoperta da Oleg Veretilnyk. Lo riferisce l'agenzia "Rbc Ucraina". Alina Kryvosheya, portavoce regionale di Cherkasy, ha confermato le informazioni sul licenziamento di Veretilnyk. Come ha spiegato la portavoce, l'iter per il passaggio di consegne è ora in corso. Veretelnik lascerà l'incarico di commissario militare della regione di Cherkasy durante la prossima settimana. Non è ancora noto chi assumerà questa posizione. La pubblicazione aggiunge che durante le ispezioni del non sono state registrate violazioni della legge da parte di Veretilnyk. (Kiu)