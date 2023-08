Roma: anziano morto a Nettuno, due uomini portati in caserma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone di origini straniere, secondo quanto apprende "Agenzia Nova", sono state portate nella caserma dei carabinieri a Nettuno in merito alle indagini relative alla morte di Vincenzo V., il 77enne trovato cadavere questa mattina in una struttura ancora in costruzione in via dei Laghi. L’uomo aveva una profonda ferita alla testa che poteva essersi procurato cadendo oppure perchè colpito. La seconda ipotesi, quindi quella dell’omicidio, sembra essere la pista ritenuta più credibile dagli investigatori che hanno fermato i due uomini. Si tratterebbe degli stessi che ieri sera erano già stati visti in compagnia del 77enne. Il luogo in cui il corpo della vittima è stato trovato, è una struttura in costruzione molto vicina all’abitazione in cui risiedeva il 77enne. Al momento gli investigatori stanno valutando la posizione dei due uomini.(Rer)