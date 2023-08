Russia-Moldova: ministero Esteri russo, bloccato ingresso nel Paese a funzionari di Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha bloccato l’ingresso nel Paese “di un determinato numero di funzionari moldavi” come risposta alla decisione di Chisinau di ridurre il numero di diplomatici russi. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Mosca, ripreso dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Lo scorso 18 agosto, l’ambasciatore moldavo Lilian Darius era stato convocato presso il dicastero russo in relazione alla “decisione ingiustificata e ostile di Chisinau di ridurre radicalmente il numero dei dipendenti delle missioni estere russe”. Lunedì scorso, 45 funzionari dell’ambasciata russa in Moldova hanno lasciato il Paese insieme alle loro famiglie, a seguito di un’indagine su presunte attività di spionaggio di Mosca. (Rum)