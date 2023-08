Tunisia: crisi del pane, arrestato capo del sindacato panetterie per presunto "monopolio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Saied ha recentemente dichiarato che il pane è "una linea rossa" che non può essere valicata, notando "che c'è un pane per i ricchi e un altro per i poveri", anche se dovrebbe esserci "un solo pane per tutti i tunisini". In Tunisia i panifici ricevono un sussidio statale per vendere pagnotte a prezzi ribassati: molti di essi, però, sono riluttanti a vendere il pane sovvenzionato - come la baguette da 190 millim di dinaro - perché non è considerato redditizio, offrendo ai clienti farinacei più elaborati e costosi. Da qui l'affondo del presidente Saied. "L'Economiste Maghrebin", tuttavia, si chiede se "lo Stato non incoraggi involontariamente i panifici, alcuni dei quali stanno fallendo a causa dei prezzi esorbitanti di luce e gas, a truffare" i clienti. La verità sta nel fatto che, viste le casse vuote, "lo Stato importa una quantità insufficiente di grano tenero" e di conseguenza "i quantitativi di farina forniti ai panifici sono inferiori al fabbisogno del consumo locale", conclude il quotidiano. (Tut)