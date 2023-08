Roma: Ferrara (M5s), pino crolla a San Basilio, persiste incuria della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio a guida Francesco Rocca "finora ha prodotto solo feriti e polemichette estive". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle, Paolo Ferrara. "Dopo il crollo in una palazzina di Ostia dove ha rischiato la vita un bimbo, oggi l'incuria delle case Ater della Regione torna a far parlare di sé - spiega -. Un pino nel lotto di via Senigallia 125 è crollato, coinvolgendo tre ragazzi giovanissimi, di poco più di 10 anni. I poveri malcapitati sono rimasti feriti ma non risultano, per pura fortuna, in pericolo di vita. L'albero era alto 20 metri, e sembra che diversi altri arbusti siano nelle stesse condizioni. Questa Regione a guida Rocca - sottolinea Ferrara - finora ha prodotto solo feriti e polemichette estive: si dia una mossa e intervenga seriamente per evitare una tragedia annunciata". (Com)