Milano: è online "insieme per il verde" la call del Comune per i volontari (2)

L'Amministrazione si è da subito attivata per ridurre al minimo i disagi per cittadine e cittadini, tuttavia il contributo di tutte e tutti è prezioso in questa fase. E, proprio con l'obiettivo di raccogliere le manifestazioni di generosità finora espresse, nasce la call "Insieme per il verde". A partire da lunedì 28 agosto e fino al 17 settembre, tutti i giorni dal lunedì alla domenica, conseguentemente alla messa in sicurezza di strade, vie, piazze e con la riapertura di tutti i parchi cittadini, qualsiasi persona maggiorenne o minorenne (fino ai 16 anni se accompagnati dai genitori, mentre i 16 e 17enni potranno partecipare previa firma del consenso dei genitori) potrà offrire il proprio contributo compilando questo il form presente in questa pagina ed essere così protagonista di una grande campagna per Milano dal forte coinvolgimento collettivo. Volontari e volontarie saranno impegnati nella raccolta di foglie, rami e detriti e, in generale, in attività di pulizia e ripristino delle aree veri nell'ambito di parchi cittadini dopo gli interventi di messa in sicurezza degli stessi da parte delle autorità competenti. Le squadre di volontari e volontarie saranno coordinate dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), il cui obiettivo è proprio quello di favorire la formazione di una coscienza civica nei cittadini e nelle cittadine di ogni età e stimolare al rispetto e all'interesse per la natura e per il territorio.