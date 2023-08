Milano: è online "insieme per il verde" la call del Comune per i volontari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Appena è stato chiaro che ciò che era accaduto avrebbe lasciato segni profondi nella nostra città - dichiarano gli assessori Elena Grandi (Verde e Ambiente), Gaia Romani (Partecipazione) e Marco Granelli (Sicurezza) - abbiamo tutti iniziato a ricevere manifestazioni di disponibilità da parte di tanti cittadini e cittadine che volevano dare una mano. Il nostro primo pensiero è stato quello di non disperdere la generosità dei milanesi che sempre in questi casi si manifesta. Ecco perché ci teniamo a ringraziare sin da subito quanti ci hanno scritto nei giorni scorsi e chi si metterà a disposizione nei prossimi. Occasioni come queste sono preziose per fare qualcosa per la nostra Milano, ma anche perché danno l'opportunità a tante persone di incontrarsi e fare rete in maniera intergenerazionale, unendosi attorno alla cura del bene comune. Grazie a questa iniziativa, passata la prima fase di emergenza, sarà possibile per chiunque ne abbia il desiderio, aiutare e collaborare alla restituzione al pubblico di aree verdi, giardini, parchi. Grazie a tutte e tutti coloro che si stanno offrendo e che parteciperanno". Date e orari dei turni di svolgimento delle attività nei singoli Municipi sono indicati online. Sarà l'Associazione Ciessevi Milano a curare la fase di ingaggio e selezione dei volontari e delle volontarie in base alle caratteristiche definite dalla call e alle disponibilità dei candidati. Ciascuno avrà a disposizione un'assicurazione (Polizza RCT/RCO rischi vari), il kit di pulizia fornito da Amsa e il supporto di un operatore o operatrice GEV durante le attività. (Com)