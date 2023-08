Veneto: Ulss 4, a luglio oltre 7 mila persone in punti primo intervento del litorale per cure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ulss 4 ha reso noto che nel mese di luglio sono state 7.276 persone a rivolgersi ai punti di primo intervento del litorale di Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti per piccoli o grandi incidenti. Jesolo guida la classifica con una media di 101 persone al giorno. Rispetto al passato, questa estate, i tempi d'attesa nei punti di primo intervento sono diminuiti. "Al punto di primo intervento di Jesolo sono stati attivati in via sperimentale due ambulatori ad accesso diretto, di ortopedia e di guardia turistica, che hanno portato ad importanti riduzioni nei tempi d'attesa”, ha spiegato il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi. “Sono attività collegate direttamente al pronto soccorso e possono gestire in tempi molto brevi i casi meno gravi, che poi sono anche i più numerosi, lasciando al personale dell'urgenza emergenza la gestione dei casi più complessi”, ha proseguito. “E' un modello di gestione vincente e potrà essere replicato anche nelle altre unità di emergenza urgenza", ha concluso. (Rev)