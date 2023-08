Roma: Santori (Lega), città Capitale di degrado e illegalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma "continua a essere la Capitale del degrado, dell'incuria e dell'illegalità". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega, Fabrizio Santori. "Segnalazioni arrivano ogni giorno, dal quartiere Trieste e ai Parioli, Salaria, Nomentana, Cassia, Olgiata. Da Monteverde a Marconi, Ostiense, San Paolo, centro storico e zone est della città, fino ai quartieri verso il mare, dal centro alla periferia. Ma nulla si muove: le proteste e le segnalazioni dei cittadini per immondizia, bivacchi, erbacce e piante infestanti che punteggiano le carreggiate, raggiungendo altezze ragguardevoli e coprendo spesso anche la segnaletica stradale, cadono sistematicamente nel vuoto", spiega Santori. (segue) (Com)