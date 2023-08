Fine vita: Zaia, garantirlo è un fatto di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garantire il fine vita è un fatto di civiltà. Lo scrive su Facebook Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, a seguito della pubblicato di un intervento tenuto su Twitch in una live con Ivan Grieco, streamer romano. "Ci sono percorsi, come quello del fine vita, che in un Paese civile e rispettoso vanno garantiti, senza lasciare che se ne occupino i tribunali – aggiunge Zaia -. Parliamo di una cosa seria, di casi accertati di malattia terminale. Per questo ritengo che anche il nostro Paese debba ormai dotarsi di una legge, perché è impensabile gestire la questione tramite una sentenza. Altrimenti finirà che se questa legge non la facciamo per scelta, la faremo per necessità visto il numero di casi che ci troviamo ormai ad affrontare" conclude. (Rev)