Speciale energia: Demostat, Serbia affiderà a società giapponesi e non cinesi progetto della centrale di Bistrica

- Il governo serbo avrebbe scelto di affidare al Giappone, e più precisamente all'Agenzia per la cooperazione internazionale (Jica), la costruzione della centrale idroelettrica di Bistrica, sebbene fosse previsto inizialmente di assegnarne i lavori a società provenienti dalla Cina. Lo scrive il centro di ricerca belgradese Demostat, secondo cui il governo serbo avrebbe cambiato ultimamente idea sull'appaltatore per i lavori. La centrale ha ricevuto ufficialmente lo status di struttura prioritaria nel Piano per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e delle misure di efficienza del Paese balcanico. La scelta di un partner "meno controverso" sarebbe da ascrivere alla guerra in Ucraina e ai dubbi sull'affidabilità delle aziende cinesi, a causa di frequenti ritardi e problemi nei progetti di costruzione di autostrade e del peggioramento della loro reputazione dopo le notizie sul trattamento dei lavoratori in aziende come Linglong e Zijin Bor Copper. Secondo Demostat, anche la centrale idroelettrica di Djerdap 3, inizialmente "promessa" ai cinesi, sarebbe sul punto di cambiare appaltatore. In Serbia la giapponese Jica sta già realizzando diversi grandi progetti, tra cui la modernizzazione del trasporto pubblico a Belgrado, l'impianto di desolforazione presso la centrale termica Nikola Tesla e lo sviluppo della capacità di gestione dei rifiuti solidi. (Seb)