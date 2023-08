Speciale energia: Iraq, entro fine agosto l'avvio dell'interconnessione elettrica con la Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima fase del progetto di interconnessione elettrica tra Giordania e Iraq inizierà entro agosto. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia della Giordania, Saleh Kharabsheh, al sito egiziano "Al Tawa", spiegando che il progetto prevede una seconda fase di realizzazione. Durante la prima fase di collegamento, la parte irachena avvierà la linea di collegamento tra le regioni Al Rishah, in giordania, e Al Rutba, in Iraq, ha precisato il ministro, mentre "la seconda fase del progetto infrastrutturale collegherà le regioni di Al Rishah con Al Qaim, in Iraq, con una capacità di 400 kilovolt". Nella sua prima fase, il progetto giordano-iracheno mira a fornire alla parte irachena 150 megawatt di elettricità, fino ad aumentare la quota prima a 500 megawatt e successivamente a 900. (Irb)