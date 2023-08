Speciale energia: Pichetto, pronti a prolungare bonus bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, è ottimista. Prevede un inverno più tranquillo grazie alla diversificazioni delle fonti energetiche e assicura che se fosse necessario ci saranno ancora i sostegni per le famiglie, i bonus per le bollette che sono in scadenza a settembre. In un'intervista a "Il Messaggero", il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin parla di uno "sforzo economico imponente che porteremo avanti" anticipando che si tornerà a puntare sui giacimenti di gas nell’Adriatico. "Possiamo guardare al prossimo inverno con maggiore serenità rispetto allo scorso anno. Il merito va molto ricondotto alla politica di diversificazione che ha messo in campo il italiano. Sino allo scorso anno il metano russo che arrivava in Europa attraverso i gasdotti rappresentava il 40 per cento circa dei consumi della Ue: oggi, relativamente all’Italia, possiamo parlare di dipendenza quasi azzerata", spiega Pichetto. "Abbiamo un mix energetico molto ampio. Per quel che concerne il gas riceviamo 'via tubo' da più aree del mondo. Abbiamo inoltre aumentato la quota garantita dai rigassificatori, aggiungendo quello di Piombino. Nel 2024 sarà pronto il rigassificatore di Ravenna e stiamo programmando l’entrata in funzione o la costruzione di nuovi impianti. Abbiamo aumentato infine la produzione di energia green con l’obiettivo di arrivare, entro il 2030, ad avere i due terzi della nostra energia da fonti rinnovabili". (Rin)