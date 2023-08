Sanità: al polo San Camillo-Spallanzani 50esimo trapianto fegato in 2023, raggiunti 700 interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Polo interaziendale trapianti (Poit) dell'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini e dello Spallanzani di Roma ha raggiunto un obiettivo importante nell'ambito del programma trapianto di fegato. Con l'ultimo, infatti, eseguito nella notte tra venerdì e sabato scorso dall'equipe chirurgia generale e trapianti è stata raggiunta la quota di 50 trapianti di fegato da inizio anno 2023 e sono state spente le candeline del 700esimo trapianto di fegato del centro. E' quanto si legge in una nota. Un obiettivo importante, che conferma il ruolo di primo piano del Poit, che lo scorso anno, con 66 trapianti di fegato, ha toccato il record di questa tipologia di interventi nel Lazio. Nel corso di quest'anno il Poit ha portato avanti i primi trapianti multiorgano da donatore a cuore non battente (Dcd), nonché, proprio la scorsa settimana ha eseguito il 23esimo trapianto su ricevente Hiv positivo. Inoltre, si assiste a un aumento dell'utilizzo di tecniche di "organ recovery" per organi marginali grazie a macchine di perfusione ex vivo. (segue) (Com)