Sanità: al polo San Camillo-Spallanzani 50esimo trapianto fegato in 2023, raggiunti 700 interventi (2)

- "Perché un trapianto abbia successo è necessario un lavoro multidisciplinare perfettamente coordinato e specializzato, in grado di portare avanti una macchina di altissima complessità che non può mai subire rallentamenti o fermarsi", afferma il direttore generale dell'Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini Narciso Mostarda. "I numeri sono la conferma di questo processo di eccellenza - sottolinea -. Dietro a ogni trapianto c'è morte e rinascita, un percorso che viene seguito da decine di operatori in tutte le sue fasi, e sotto tutti i punti di vista, sia clinico-assistenziale che psicologico". L'obiettivo è stato reso possibile grazie all'attività svolta dall'equipe di chirurgia generale e trapianti diretta dal dottor Giuseppe Maria Ettorre, dei due reparti di epatologia - Uoc Malattie del fegato del San Camillo diretta dal dottor Adriano Pellicelli e la prima divisione dell'Inmi Spallanzani diretta dal dott. Gianpiero D'Offizi- dal reparto di Anestesia e Rianimazione del San Camillo diretto dal prof Luigi Tritapepe, e dalla terapia intensiva Spallanzani. "Un doveroso ringraziamento all'attività svolta dal centro regionale trapianti Lazio diretto dal prof Mariano Feccia, che coordina l'attività trapiantologica nella Regione - conclude Mostarda -. I risultati sono in linea con il trend in ascesa degli ultimi due anni, che hanno portato il Poit ad essere il primo centro nel Lazio per numero di trapianti di fegato e una realtà importante per i pazienti epatopatici di tutto il centro sud. Anche quest'anno, infatti, circa il 40 per cento dei pazienti proviene da Calabria, Basilicata, Campania e Abruzzo. Fino al 2020 la media di trapianti del fegato portati avanti dal Poit viaggiava sotto i 35 interventi, per poi raddoppiare nel 2021 (61 casi), compiendo un ulteriore balzo in avanti del 9 per cento nel 2022, con 66 casi". (Com)