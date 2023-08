Vietnam-Kazakhstan: presidente Tokayev in visita ufficiale dal 20 al 22 agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 16 giugno è entrato in vigore l’accordo sull’esenzione dai visti, volto a facilitare i movimenti di persone tra i due Paesi e a rafforzare i rapporti bilaterali. In base all’intesa, i cittadini vietnamiti e kazakhi in possesso di un passaporto con una validità di almeno sei mesi sono esentati dall’obbligo di visto per entrare, transitare e soggiornare temporaneamente nell’altro Paese. Il visto resta necessario in caso di soggiorni di durata superiore a 90 giorni. (Fim)