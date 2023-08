Spagna: bruciati quasi 4 mila ettari da incendio boschivo a Tenerife

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incendio divampato la notte del 15 agosto sul Monte Arafo, nell'isola spagnola di Tenerife, ha bruciato quasi 4 mila ettari su un perimetro di 42 chilometri. È quanto emerge dall’ultimo rapporto delle autorità locali, secondo cui oggi, dopo circa 48 ore di espansione a causa delle condizioni meteorologiche, le fiamme hanno iniziato a “normalizzarsi”. A seguito dell’incendio sono stati mobilitati oltre 250 vigili del fuoco, 16 aerei e più di 200 membri dell’Unità militare speciale del ministero della Difesa. Le operazioni per estinguere le fiamme sono ancora in corso, in quanto la situazione non è ancora stata stabilizzata. Secondo il capo dei servizi forestali, Pedro Martinez, nelle ore più calde alcuni focolai potrebbero “riattivarsi” su tutto il perimetro colpito. Per motivi di sicurezza, circa 3 mila persone sono state evacuate, mentre il Parco nazionale di Teide è stato chiuso nella serata di ieri. (Spm)