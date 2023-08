© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Xi in Sudafrica dal 21 al 24 agosto per vertice Brics e dialogo con leader africani - Il presidente della Cina, Xi Jinping, sarà in visita di Stato in Sudafrica dal 21 al 24 agosto, per partecipare al 15mo vertice del gruppo Brics a Johannesburg e per presiedere insieme all’omologo sudafricano, Cyril Ramaphosa, il Dialogo dei leader Cina-Africa. Lo annuncia il ministero degli Esteri cinese. (segue) (Res)