- Taiwan: vicepresidente Lai tornato a Taipei dopo viaggio in Paraguay con soste negli Usa - Il vicepresidente di Taiwan, William Lai, è tornato questa mattina a Taipei dopo un viaggio di sette giorni in Paraguay con soste negli Stati Uniti sia all’andata che al ritorno. All’arrivo all’aeroporto internazionale di Taoyuan, parlando con i giornalisti, Lai ha concentrato l’attenzione sulla visita ad Assunzione, dove il 15 agosto ha presenziato alla cerimonia di insediamento del presidente Santiago Pena. Lai ha parlato di una trasferta “completata con successo”, riferendo che Pena si è impegnato a mantenere i rapporti con Taiwan, di cui il Paraguay è l’unico alleato nella regione. Le parti hanno concordato di rafforzare la cooperazione: Lai ha accennato, in particolare, a piani per stringere partnership nei settori dei veicoli elettrici, della trasformazione alimentare e dell’industria tessile. A questo scopo, la ministra degli Affari economici, Wang Mei-hua, dovrebbe recarsi prossimamente nel Paese sudamericano. (segue) (Res)