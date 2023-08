© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: inflazione base rallenta al 3,1 per cento a luglio - I prezzi al consumo primari in Giappone, che escludono i generi alimentari freschi, sono aumentati del 3,1 per cento su base annua a luglio, con un rallentamento rispetto al 3,3 per cento di giugno. Gli ultimi dati ufficiali, pubblicati oggi, mostrano il 23mo aumento mensile consecutivo; inoltre, per la 16ma volta di fila è stato superato l’obiettivo programmato dalla banca centrale, del due per cento. Escludendo anche i prezzi dell’energia, l’aumento è del 4,3 per cento, contro il 4,2 per cento del mese precedente. I prezzi dei prodotti alimentari sono saliti del 9,2 per cento mentre quelli dell’energia sono scesi dell’8,7 per cento. Sono stati registrati rincari per i beni durevoli, del sei per cento, e per i servizi, del due per cento, con punte del 15,1 per cento per le tasse di soggiorno e del 10,2 per cento per le tariffe di telefonia mobile. (segue) (Res)