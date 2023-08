© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: ancora violenze etniche nel Manipur, tre morti - Tre membri della comunità kuki sono stati uccisi nello Stato indiano del Manipur, dove da maggio di sono riaccesi gli scontri etnici. Il fatto è avvenuto all’alba di oggi nel distretto di Ukhrul, nel villaggio di Thouwai Kuki. Lo ha confermato la polizia di Ukhrul per voce del sovrintendente Ningsem Vashum. La polizia ha aggiunto che gli inquirenti sono al lavoro per trovare i responsabili e che le misure di sicurezza sono state rafforzate. Quello odierno è l’episodio più grave dalle due sparatorie del 5 agosto nei distretti di Bishnupur e Churachandpur, in cui sono state uccise in tutto cinque persone, tre meitei e due kuki, le due comunità contrapposte. (segue) (Res)