- Pakistan: attacchi a chiese cristiane, arresti salgono a 140 - Gli arresti per gli attacchi contro le chiese cristiane avvenuti il 16 agosto nella provincia pachistana del Punjab, sono saliti a circa 140 e la lista degli edifici di culto colpiti è stata aggiornata: sono 20 quelli colpiti. Lo riferisce il quotidiano “Dawn”. La polizia di Jaranwala, nel distretto di Faisalabad, ha aperto due indagini per varie ipotesi di reato ai sensi del Codice penale e della Legge antiterrorismo. Tra gli arrestati c’è anche l’uomo, identificato come Muhammad Yasin, che dagli altoparlanti di diverse moschee ha istigato la folla a protestare contro una presunta profanazione del Corano. “The News International” precisa che nella denuncia sono nominate 34 persone, 29 delle quali arrestate, mentre gli ignoti coinvolti sono centinaia, circa 5-600. Tra i denunciati ci sono Mufti Mohammad Younis Rizvi, presidente dell’organizzazione Ahle Sunnat Wal Jamaat (Aswj), e Syed Asifullah Shah, dirigente del partito estremista islamico Tehreek-i-Labbaik Pakistan (Tlp). Inoltre, prosegue “The News International”, secondo il governo provinciale del Punjab sono stati arrestati due fratelli cristiani, Raja Aamer Masih e Raki Masih, che avrebbero profanato il Corano. (Res)