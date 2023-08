Difesa: Cgil, in libro Vannacci parole inaccettabili che disonorano Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambiamento culturale verso principi democratici “è purtroppo ancora lontano per alcuni alti vertici militari. Quanto espresso dal generale Vannacci nel suo libro in relazione alle 'a suo dire' dittature delle minoranze, con tutta una serie di volgari insulti tipici degli stereotipi della destra contro donne, omosessuali, ambientalisti, migranti e marxisti, è inaccettabile e indegno per una persona che riveste un ruolo così rilevante negli ambiti delle gerarchie militari". Lo hanno dichiarato la segretaria confederale della Cgil Lara Ghiglione e il responsabile politiche per la sicurezza della Cgil nazionale Fabrizio Spinetti. "Bene ha fatto il ministro della Difesa Crosetto a prendere immediatamente le distanze dalle dichiarazioni del generale e a valutare la possibilità di procedere con un provvedimento disciplinare", hanno proseguito i dirigenti sindacali. "Riteniamo che il ministro debba valutare anche la possibilità che il generale Vannacci permanga nell'attuale incarico", hanno aggiunto. "Un comportamento censurabile come quello del generale – hanno sottolineato – reca solo disonore alle Forze armate e a tutte e tutti coloro che svolgono i propri compiti istituzionali nel pieno rispetto dei valori democratici dello Stato". Per questo, hanno concluso, "monitoreremo che gli impegni assunti dal Ministro vengano portati a compimento". (Rin)