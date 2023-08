Latina: Comune, non rispettano patti, sgomberate associazioni da casa cantoniera a Borgo Sabotino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia Locale di Latina, questa mattina, con il supporto di una pattuglia della Digos, hanno eseguito l'ordinanza di sgombero della casa cantoniera di Borgo Sabotino. L'immobile "era stato assegnato, attraverso un patto di collaborazione complesso, sottoscritto il 28 settembre 2021, a 15 associazioni, in qualità di co-gestori, per consentire alla comunità l'uso gratuito dei locali e lo svolgimento di attività di interesse generale". Lo si legge in una nota del comune di Latina. Un progetto di rigenerazione urbana, "nell'ambito dell'istituzione delle case di quartiere, con l'attivazione di forme innovative di gestione per fornire una risposta al bisogno di spazi e promuovere una città aperta e inclusiva. L'ordinanza di sgombero, eseguita questa mattina - si legge ancora - , è stata emessa l'8 giugno scorso, a firma del dirigente comunale del Servizio Patrimonio Paolo Cestra, quale atto finale di una serie di segnalazioni di problematiche inerenti il disconoscimento di alcuni impegni assunti da parte di quattro associazioni che avevano sottoscritto il patto collaborativo e conseguenti atti di diffida da parte dell'amministrazione comunale e tentativi di conciliazione. Il tutto divenuto oggetto di deliberazione del commissario straordinario dell'ente che, il 13 aprile 2023, aveva disposto l'interruzione del progetto e il rientro in possesso dell'immobile, da parte del Comune, al fine di consentire un nuovo futuro di gestione della casa cantoniera e relative pertinenze". (segue) (Com)