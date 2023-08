Latina: Comune, non rispettano patti, sgomberate associazioni da casa cantoniera a Borgo Sabotino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deliberazione del commissario e la successiva ordinanza del dirigente del servizio Patrimonio "sono stati impugnati al Tar da parte di quattro associazioni, per l'annullamento dei due atti previa sospensiva. L'istanza è stata rigettata, il 27 luglio scorso, con decisione della camera di consiglio del tribunale amministrativo. Fallito, l'altro ieri, anche l'ultimo tentativo di conciliazione bonaria per la riconsegna delle chiavi dell'immobile, questa mattina il Comune è rientrato in possesso della casa cantoniera attraverso l'intervento delle forze dell'ordine". (segue) (Com)