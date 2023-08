Latina: Comune, non rispettano patti, sgomberate associazioni da casa cantoniera a Borgo Sabotino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle more di un nuovo bando per l'affidamento della casa cantoniera, il vice sindaco Massimiliano Carnevale ha fatto sapere che il parco e il campo sportivo pertinenti all'immobile torneranno quanto prima accessibili alla comunità. "Gli uffici stanno già predisponendo opportuni interventi di manutenzione delle aree esterne – ha spiegato Carnevale – A lavori finiti, che contiamo di realizzare in pochi giorni, si provvederà all'apertura e alla chiusa degli spazi pubblici con orari prestabiliti, al momento in corso di valutazione, che saranno affissi all'ingresso. Nel frattempo sarà avviato anche l'iter che porterà ad una nuova gestione della casa cantiniera e delle sue pertinenze". (Com)